Русская православная церковь пригрозила разорвать общение с Константинопольским патриархатом
Это произойдет, если украинской церкви даруют автокефалию, предупредил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он обвинил Константинополь в наглом и циничном вмешательстве в дела поместной православной церкви. И предупредил, что это не только заведет диалог в тупик, но и грозит расколом. Ранее представители константинопольского патриарха сообщили о назначении в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской православной церкви.
Комментарии1
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scleha Алексей Носов 09 сентября 2018 | 06:41
То есть пригрозила отказаться от своих основ? Толково.