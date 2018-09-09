Русская православная церковь пригрозила разорвать общение с Константинопольским патриархатом

Это произойдет, если украинской церкви даруют автокефалию, предупредил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он обвинил Константинополь в наглом и циничном вмешательстве в дела поместной православной церкви. И предупредил, что это не только заведет диалог в тупик, но и грозит расколом. Ранее представители константинопольского патриарха сообщили о назначении в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской православной церкви.