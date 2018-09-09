Единый день голосования проходит сегодня в России

В 26 регионах выбирают губернаторов, в 16 — депутатов местных парламентов. Голосование, по кандидатуре мэра, проходит, в том числе, и в Москве. Оно продлится на два часа дольше обычного – с 8 утра и до 22 часов. Впервые более двухсот участков находятся на территориях Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Там смогут проголосовать те москвичи, кто уехал на выходные на дачи.