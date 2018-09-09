Сирийская провинция Идлиб, которую удерживает вооруженная оппозиция, подверглась новому авиаудару

По данным правозащитников и местных спасателей, в операции участвовали в том числе российские самолеты, мониторинговый центр по соблюдению прав человека в Сирии, который базируется в Лондон, утверждает, что это был «самый сильный удар» за последний месяц. Целями были здания, где находились боевики-джихадисты и представители вооруженной оппозиции. Погибли девять гражданских лиц, в том числе двое детей. Операцию провели на следующий день после того, как лидеры России, Ирана и Турции пытались договориться в Тегеране о прекращении огня в Идлибе.