Сирийская провинция Идлиб, которую удерживает вооруженная оппозиция, подверглась новому авиаудару
По данным правозащитников и местных спасателей, в операции участвовали в том числе российские самолеты, мониторинговый центр по соблюдению прав человека в Сирии, который базируется в Лондон, утверждает, что это был «самый сильный удар» за последний месяц. Целями были здания, где находились боевики-джихадисты и представители вооруженной оппозиции. Погибли девять гражданских лиц, в том числе двое детей. Операцию провели на следующий день после того, как лидеры России, Ирана и Турции пытались договориться в Тегеране о прекращении огня в Идлибе.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
venmud 09 сентября 2018 | 06:32
В Сирии победим, а потом на мощную Намибию двинем.
midnightblues 09 сентября 2018 | 06:38
Решение верное
Ведь у быдлочувака с корочкой хлеба британцы обязаны отобрать нажитое
надо было их подвинуть
правильно-чувак и его супруга бандерша должны похудеть
lom2011 09 сентября 2018 | 06:39
Так Путин грозил только ИГИЛ. Которые, вероятно, постоянно публиковали на него карикатуры в интернете. Путин, существо обидчивое, злопамятное и мстительное.
Значит Путин врал. Ему, по-большому счёту, Сирия и Асад не нужны, ему нужна любовь американского establishment. Денег у него валом, нужна любовь. Большая, искренняя.
А люди, обычные сирийцы, продолжают погибать под ударами путинских бомб и ракет, сбрасываемых на сирийские селения авиа-наёмниками ведомства Шойгу.
Эти двое, Путин и Шойгу, заработали себе на отдельные, самые мощные котлы с со смолой в аду. Как и все российские генералы, как все существа в погонах, причастные к гибели и страданиям людей. Независимо, в каких странах и каких национальностей.