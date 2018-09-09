В Швеции сегодня пройдут общенациональные парламентские выборы

Политологи прогнозируют значительное усиление националистической партии «Шведские демократы» и ослабление правящего блока.

Лидирующие позиции перед выборами в шведский Риксдаг, согласно опросам, занимает правящая Социал-демократическая рабочая партия. Сейчас она находится в коалиции с «зелеными», однако по сравнению с предыдущими выборами ее популярность уменьшилась. Если четыре года назад за социал-демократов проголосовали 31% избирателей, то сейчас ее поддерживают примерно 26%. Как пишет ТАСС, политологи это связывают с недовольством умеренной миграционной политикой. В спину социал-демократам дышат Умеренная коалиционная партия, а также националистическая партия «Шведские демократы». За четыре года она, согласно опросам, увеличила популярность в полтора раза и отстает от социал-демократов лишь на 5 процентов. Националисты, в отличие от всех остальных партий, выступают за полный запрет миграции в Швецию и депортацию уже принятых мигрантов. При этом «зеленые», входящие в правящий блок, как отмечают эксперты, теряют поддержку и могут с большим трудом преодолеть 4%-й барьер.

Также в Швеции сегодня выберут местных депутатов и представителей муниципальных советов.