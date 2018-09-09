Власти Великобритании подозревают ГРУ в хакерских атаках на инфраструктуру страны

Как пишет The Telegraph, целью злоумышленников были британские энергетические сети, телекоммуникационные системы и медийные организации. Сотрудники Национального центра кибербезопасности отреагировали на более чем 600 «серьезных инцидентов» за период с 2016 по 2017 годы. Источники газеты в правительстве предположили, что обученные под руководством ГРУ агенты несут ответственность за недавний всплеск российского кибершпионажа. Москва ранее отвергала обвинения в хакерских атаках против разных стран.