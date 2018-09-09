Столкновения протестующих с полицией произошли в греческом городе Салоники
Стражи порядка применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Демонстранты, которые выступают против соглашения между Афинами и Скопье о будущем переименовании соседней страны в Республику Северная Македония, пытались прорваться через кордоны у мэрии Салоник. В самом городе находится премьер-министр Алексис Ципрас. Он собирается рассказать о новой экономической программе правительства. В этой связи в Салониках ожидаются новые манифестации.
Комментарии1
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com30 09 сентября 2018 | 04:53
И тут просматриваются уши кремля.
Ведь как только Греция и Македония договорятся, Македонию сразу же примут в ЕС и НАТО, а это для РФ как серпом по фаберже.