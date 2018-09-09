Столкновения протестующих с полицией произошли в греческом городе Салоники

Стражи порядка применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Демонстранты, которые выступают против соглашения между Афинами и Скопье о будущем переименовании соседней страны в Республику Северная Македония, пытались прорваться через кордоны у мэрии Салоник. В самом городе находится премьер-министр Алексис Ципрас. Он собирается рассказать о новой экономической программе правительства. В этой связи в Салониках ожидаются новые манифестации.