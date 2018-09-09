Великобритания отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании смерти бизнесмена Николая Глушкова
Так утверждают в российском посольстве в Лондоне. В МВД Великобритании был передан официальный запрос Генеральной прокуратуры России о правовой помощи. Но ответа Москва пока не получила, подчеркнули в дипмиссии. Бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» Николай Глушков был обнаружен мертвым 12 марта. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство, но при этом говорилось о том, что обстоятельства ее остаются неизвестными. Недавно газета The Guardian написала, что еще за пять лет до этого Глушкова пытались отравить.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ed81 09 сентября 2018 | 03:21
Россия европейское государство? нет и еще долго не будет - если один человек может поставить всё с ног на голову...
pyco_mypucmo 09 сентября 2018 | 03:25
Паучок плешивый в Кремле - центре паутины.