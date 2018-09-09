Великобритания отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании смерти бизнесмена Николая Глушкова

Так утверждают в российском посольстве в Лондоне. В МВД Великобритании был передан официальный запрос Генеральной прокуратуры России о правовой помощи. Но ответа Москва пока не получила, подчеркнули в дипмиссии. Бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» Николай Глушков был обнаружен мертвым 12 марта. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство, но при этом говорилось о том, что обстоятельства ее остаются неизвестными. Недавно газета The Guardian написала, что еще за пять лет до этого Глушкова пытались отравить.