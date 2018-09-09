Американские власти, по некоторым данным, обсуждали планы свержения Николаса Мадуро с военными Венесуэлы

Встречи начались осенью прошлого года и продолжились в этом, пишет The New York Times. По ее сведениям, мятежные венесуэльские военные сами установили контакт с американской стороной через посольство США в некой европейской стране. Позже, однако, Вашингтон отказался от поддержки заговорщиков. Несколько десятков их в итоге были арестованы. В Венесуэле в последние годы разразился экономический и социальный кризис. В стране в прошлом году вспыхивали беспорядки.