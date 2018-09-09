США опять урезали финансовую помощь Палестинской автономии

Вашингтон решил не выделять 25 млн. долларов больницам в Восточном Иерусалиме. Как пояснили в Госдепартаменте, средства будут направлены на «более приоритетные проекты в другой области». В Палестинской автономии назвали такой шаг политическим шантажом. В прошлом месяце Штаты отменили выделение Палестине помощи на 200 миллионов долларов. В начале года Белый дом решил сократить взносы в Ближневосточное агентство ООН. Финансирование сократилось более чем в 5 раз.