Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий собирался совершить паломничество на Афон, рассказали в Москве. Ранее сообщалось, что Афины отказали во въезде еще несколькими российским священникам. В РПЦ отмечали, что такое происходит впервые за последние 25 лет. Летом сообщалось об ухудшении отношений между Москвой и Афинами. Греция выслала нескольких сотрудников российской дипмиссии, обвинив их во вмешательстве в свои внутренние дела.