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02:04, 09 сентября 2018

Уголовное дело по факту избиения заключенных возбуждено в Крыму

Следователи получили обращения осужденных, которые находятся в колонии №2 в Керчи, передает ТАСС. По словам местного уполномоченного по правам человека Людмилы Лубиной, жалобы из этой колонии к ней поступают постоянно. В тюремном ведомстве ситуацию пока не комментируют. В июле более 70 заключенных рассказали, что избиения происходят в помещениях, где нет видеокамер. Пострадавшие утверждали, что несколько человек пытались совершить самоубийство. Внимание к ситуациям в колониях приковано после скандала с пытками заключенных в ярославской колонии.

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