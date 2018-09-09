Уголовное дело по факту избиения заключенных возбуждено в Крыму

Следователи получили обращения осужденных, которые находятся в колонии №2 в Керчи, передает ТАСС. По словам местного уполномоченного по правам человека Людмилы Лубиной, жалобы из этой колонии к ней поступают постоянно. В тюремном ведомстве ситуацию пока не комментируют. В июле более 70 заключенных рассказали, что избиения происходят в помещениях, где нет видеокамер. Пострадавшие утверждали, что несколько человек пытались совершить самоубийство. Внимание к ситуациям в колониях приковано после скандала с пытками заключенных в ярославской колонии.