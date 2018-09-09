Русская православная церковь пригрозила разорвать общение с Константинопольским патриархатом
Это произойдет, если украинской церкви даруют автокефалию, предупредил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он обвинил Константинополь в наглом и циничном вмешательстве в дела поместной православной церкви. И предупредил, что это не только заведет диалог в тупик, но и грозит расколом. Ранее представители константинопольского патриарха сообщили о назначении в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской православной церкви.
Комментарии4
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kotopiss 09 сентября 2018 | 02:22
Думаю для россиян большой разницы нет были православные станут правоверные лишь бы Путин и гундяев здравствовали и жировали
nanarovsky 09 сентября 2018 | 02:54
kotopiss: лишь бы Путин и гундяев здравствовали и жировали
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А с другой стороны Филарет- чёрт жировать будет? "Спасибо" блядям вроде Порошенко внёсшим раскол. Были бы возможности они бы и радикальных христиан переделали в радикальных мусульман с поясами шахидов.
alger 09 сентября 2018 | 02:24
и бога отберут или разорвут с ним отношения.
а вы спрашивали откуда дырка в Союзе - это Гундяй записку отправил
andrang2 09 сентября 2018 | 02:59
Киеву - автокефалию.
Гундосому - автофекалию.
И пусть не общаются, полезнее будет.