Полиция Петербурга задержала двух участников пятничной акции против пенсионной реформы

Евгению Литвинову и Владимира Иванютенко доставили в отдел полиции Центрального района. Как писал сайт «ОВД-Инфо», Иванютенко может грозить административная статья о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Ближе к полуночи соратники задержанных рассказали, что обоих активистов отпустили, взяв с них обязательство о явке в отдел во вторник для составления протокола. В пятницу в центре Петербурга переодетые в пожилых людей активисты тащили за собой тележку, в которой сидел мужчина в маске, изображающей Владимира Путина.