Сторонники Алексея Навального собираются провести сегодня акции против пенсионной реформы

Они планируются в десятках российских городов, однако во многих согласовать митинги не удалось. В Москве мэрия отказала организаторам шествия, сославшись на то, что в центре столицы проводятся мероприятия по случаю Дня города. А, кроме того, говорят в столичном руководстве, в ходе демонстрации, по их сведениям, планировалась агитация, в том числе и по вопросам, не касающимся темы заявки. Еще столичные чиновники обратились в прокуратуру Москвы в связи с призывами сторонников Навального к участию в неразрешенной акции. Сам политик между тем находится под административным арестом за участие в январской акции «Забастовка избирателей».