Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата США
В финале последнего в этом сезоне турнира в серии Большого шлема она нанесла поражение американке Серене Уильямс. Для Осаки это первая победа на первенстве такого уровня. Сегодня здесь пройдет финал у мужчин. Серб Новак Джокович сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.
Комментарии1
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pmasel 09 сентября 2018 | 01:41
Молодец! Все заслуженно играла лучше Вильямс. Последняя устроила на корте скандал, за что была серьезно наказана. После чего стала возмущаться, что ее дискриминируют по половому признаку. Кошмар....