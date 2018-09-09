Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата США

В финале последнего в этом сезоне турнира в серии Большого шлема она нанесла поражение американке Серене Уильямс. Для Осаки это первая победа на первенстве такого уровня. Сегодня здесь пройдет финал у мужчин. Серб Новак Джокович сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.