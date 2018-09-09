Единый день голосования проходит сегодня в России
В 26 регионах выбирают губернаторов, в 16 — депутатов местных парламентов. Голосование, по кандидатуре мэра, проходит, в том числе, и в Москве. Оно продлится на два часа дольше обычного – с 8 утра и до 22 часов. Впервые более двухсот участков находятся на территориях Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Там смогут проголосовать те москвичи, кто уехал на выходные на дачи.
Комментарии2
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anji70 09 сентября 2018 | 01:16
Все правильно — не выборы, а день голосования.
putin2018 09 сентября 2018 | 01:16
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