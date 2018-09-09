Парламентские выборы пройдут сегодня в Швеции

Эксперты считают главной интригой результат, который покажет правопопулистская партия «Шведские демократы». Сейчас у них 49 мест из 349 и 4 года назад они заметно увеличили свое представительство. От результатов нынешних выборов зависит, кто станет премьер-министром Швеции и каким будет новое правительство страны. «Шведские демократы» выступают за отказ от доминирующей в стране концепции мультикультурализма и сокращение потока мигрантов.