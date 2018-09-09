Художник-акционист Петр Павленский пожаловался на пытки во французской тюрьме

С арестантами там обращаются как с животными, при переводе в карцер душат, выворачивают руки и ноги, говорится в его послании, которое опубликовала на своей странице в Facebook супруга Павленского Оксана Шалыгина. Она утверждает, что надзиратели провоцировали художника, чтобы «сломить и подчинить» его. В августе Павленского заключили в карцер на 30 дней. Акционист в мае прошлого года получил политическое убежище во Франции. Он был арестован после того, как поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения.