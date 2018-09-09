Художник-акционист Петр Павленский пожаловался на пытки во французской тюрьме
С арестантами там обращаются как с животными, при переводе в карцер душат, выворачивают руки и ноги, говорится в его послании, которое опубликовала на своей странице в Facebook супруга Павленского Оксана Шалыгина. Она утверждает, что надзиратели провоцировали художника, чтобы «сломить и подчинить» его. В августе Павленского заключили в карцер на 30 дней. Акционист в мае прошлого года получил политическое убежище во Франции. Он был арестован после того, как поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения.
Комментарии8
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aleko_1 Александр Королев 09 сентября 2018 | 01:09
A че, яйца прибить нечем было?
alexsokoll 09 сентября 2018 | 01:11
Не может быть!!!
Во Франции и пытки.
Как так ?????
sanisan 09 сентября 2018 | 01:40
alexsokoll: Це Европа.
serhio_25__ 09 сентября 2018 | 01:22
""С арестантами там обращаются как с животными, при переводе в карцер душат, выворачивают руки и ноги"" - Совок просто не понял, что ему массаж делали.
Ждем немногочисленных хомяков, которые начнут с " А вот в России бы...", " а вот бутылка шампанского...". А так , хомяки, проигнорируют эту новость по большей части.
stebinmaku 09 сентября 2018 | 01:14
"Цивилизованная система тюрем"..
georgiy_kochukov Георгий Кочуков 09 сентября 2018 | 01:28
К теме о двойных стандартах. Мне тут недавно и с переходом на личности объясняли (правда без объяснений) что-де Бут и Сенцов очень разные примеры. Что Бут негодяй, а Сенцов святой. А вот г-н Павленский, он кто? Почему прогрессивная общественность не добивается его освобождения? Поджечь дверь в банке или памятник... Неужели и эти примеры настолько разные?
pmasel 09 сентября 2018 | 01:47
Он мудрила. Все-таки надо иногда головой думать, себя калечить можно сколько угодно - тело это только твоя собственность. А вот портить имущество других граждан опасным для жизни других людей способом изя. Ай-ай-ай.
nanarovsky 09 сентября 2018 | 01:44
Художник-акционист Петр Павленский пожаловался на пытки во французской тюрьме
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Павленский - идинахуй. Когда в России дверь подожжёшь с криками путивор. Тогда премию Сахорова можить дадуть.