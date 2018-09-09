Политика Владимира Милова и сотрудника ФБК Георгия Албурова задержали в преддверии воскресных акций протеста
На них составлены протоколы об организации публичного мероприятия в Москве без подачи уведомления – в связи с планами провести сегодня митинг против повышения пенсионного возраста, пишет «ОВД-Инфо». Задержания сторонников Навального проходят во многих регионах в эти дни. По оценке правозащитников, не менее 16 человек в нескольких городах уже были приговорены к административным арестам. Протестные акции планировались сегодня в десятках российских городов. Не везде организаторам удалось согласовать их с властями.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andreykochnev 09 сентября 2018 | 01:18
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
http://Google.com/+AndreyKochnev
http://VK.com/AndreyKochnev
http://Telegram.me/AndreyKochnev
http://AndreyKochnev.Blogspot.com
http://AndreyKochnev.WordPress.com
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)