Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП в Гудаутском районе республики
Сообщается, что это произошло, когда кортеж ехал из аэропорта Сочи. Гагулия вместе с делегацией возвращался после визита в Сирию. Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал «Интерфаксу», что был очевидцем аварии. По его словам, речи о теракте не идет. В колонну с государственными деятелями врезался легковой автомобиль, водитель которого возможно потерял управление. Гагулия возглавлял абхазское правительство с апреля.
Комментарии0
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begly_ 09 сентября 2018 | 01:28
У целого премьера суверенного государства, да картоновый мерседес..