В КНДР сегодня отмечают 70-летний юбилей создания государства

В Пхеньяне по случаю праздника пройдет парад, который, в частности, посетит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Подробности парада в Пхеньяне и других мероприятий, посвященных Дню республики, власти Северной Кореи держат в секрете. Как пишет ТАСС, журналистов, прилетевших из нескольких стран, в том числе и США, поселили далеко от места проведения торжества. Репортеров при этом, как отмечается, знакомят с особенностями жизни в КНДР, акцентируя внимание не на военных возможностях, а на повседневных процессах. Россию на параде будет представлять спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая накануне встретилась с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По ее словам, в ходе общения она убедилась, что глава КНДР хочет установить мир на Корейском полуострове и настроен на объединение с Южной Кореей. Самого Ким Чен Ына Матвиенко назвала энергичным и образованным человеком. Лидер Северной Кореи, в свою очередь, заявил о готовности совершить визит в Россию.

Между тем в пятницу AFP сообщило о том, что Северную Корею посетил актер Жерар Депардье. Журналист агентства, как утверждается, пытался задать ему вопросы, но актер отказался на них отвечать. Планирует ли Депардье посетить парад, неизвестно.