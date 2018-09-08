РПЦ может прекратить связи с Константинопольским патриархатом, — сказал митрополит Волоколамский Иларион
РПЦ может прекратить связи с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии украинской церкви, — сказал митрополит Волоколамский Иларион. В этом положении дипломатические меры исчерпаны, — считает священник.
Иларион добавил, что на каждом этапе принятия такого решения РПЦ будет оставлять возможность для Константинопольского патриархата одуматься, и изменить свое решение.
Комментарии3
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tom_tom 09 сентября 2018 | 00:11
РПЦ (создана Сталиным в 1943 году) пообещала разорвать общение с Вселенским Патриархатом (создан IV Вселенским Собором в 451 году), если он признает автокефалию Киевской митрополии. Отлучит, стало быть, Кирюха Гундяев Константинополь от Православия, не шутки! Гггг....
mikhail_spb_ 09 сентября 2018 | 00:18
Теперь железный занавес будут опускать не только чекисты и кэпээсэсовцы, но и лубянские попы.
beregov_net 09 сентября 2018 | 00:26
На зло маме отморожу уши