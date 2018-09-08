РПЦ может прекратить связи с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии украинской церкви, — сказал митрополит Волоколамский Иларион. В этом положении дипломатические меры исчерпаны, — считает священник.

Иларион добавил, что на каждом этапе принятия такого решения РПЦ будет оставлять возможность для Константинопольского патриархата одуматься, и изменить свое решение.