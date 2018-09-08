В Москве накануне несогласованной акции против пенсионной реформы задержаны ключевые сотрудники штаба Навального

Речь идет о ведущем YouTube-канала «Навальный Live» Владимире Милове, главе отдела расследований ФБК Георгии Албурове и сотруднике московского штаба Навального Николае Касьяне. По сведениям МЕДУЗЫ, Албуров и Касьян останутся в отделении до суда, назначенного на понедельник. Волна задержаний сотрудников штабов Навального прокатилась по многим российским регионам.

В Томске координатора штаба Навального Андрея Фатеева арестовали на 25 суток. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения акции из-за призывов участвовать в митинге 9 сентября, сообщает сайт «ОВД-Инфо». В квартире челябинского координатора штаба Бориса Золотаревского провели обыск, выпилив дверь, самого активиста задержали. В Краснодаре на 10 суток арестован координатор штаба Навального Размик Симонян. Его обвинили в неповиновении полиции.

Активистку из Кемерова Серафиму Тебенихину вызвали повесткой в суд, на заседание девушку обязали прийти в день, когда назначена акция протеста. Координатора штаба в Омске Ольгу Картавцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за «преждевременную агитацию».

Организаторов акций против повышения пенсионного возраста задерживали в Саратове, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре и Ставрополе.

Сам Навальный отбывает 30 суток административного ареста за январскую «забастовку избирателей».