В Москве ко Дню города установили необычный светофор с танцующим светящимся человечком
Светофор установлен на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина. Как сообщается на сайте столичной мэрии, недалеко от светофора установлена небольшая кабина, куда пешеходы могут зайти и потанцевать. Их движения будут транслироваться в режиме реального времени на красный сигнал светофора. При этом значок на устройстве будет повторять танец человека.
Комментарии1
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vladimirbelarus 09 сентября 2018 | 00:29
А в Минске светофоры со смайликами.