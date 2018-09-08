В Москве ко Дню города установили необычный светофор с танцующим светящимся человечком

Светофор установлен на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина. Как сообщается на сайте столичной мэрии, недалеко от светофора установлена небольшая кабина, куда пешеходы могут зайти и потанцевать. Их движения будут транслироваться в режиме реального времени на красный сигнал светофора. При этом значок на устройстве будет повторять танец человека.