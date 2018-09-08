В Испании допинг-офицеры проверяют российского футболиста Дениса Черышева

Поводом для разбирательства стали слова о применении запрещенных препаратов, якобы сказанные отцом спортсмена.

Испанские антидопинговые службы насторожило высказывание Черышева-старшего о том, что сын еще до Чемпионата мира принимал «гормоны роста». Эти данные приводит британская газета The Telegraph. Инъекции тогда еще игроку испанского «Вильярреала» якобы назначили медики в ходе восстановления после травмы.

Однако Российский футбольный союз и сам Черышев опровергли эту информацию. Спортсмен утверждает, что журналист, бравший интервью, не правильно интерпретировал слова его отца. Тот говорил об инъекциях богатой тромбоцитами плазмы – так называемом PRP-терапии – процедуре, которую разрешает Всемирное допинговое агентство. Как отметили в РФС, ошибка корреспондента подтверждается аудиозаписью разговора. Сам же союз еще в прошлом году проверял информацию о лечении футболиста и никаких нарушений не нашел.

Денис Черышев стал одним из героев домашнего Чемпионата мира. Он забил четыре гола в пяти матчах за сборную.