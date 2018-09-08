Управляющему делами Московской патриархии отказано в греческой визе

Как сообщается на сайте патриархии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий собирался совершить паломничество на Афон. Причины отказа в визе не уточняются, но речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, разрешение на которое дают церковные власти". В начале августа МИД России уже направлял в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.