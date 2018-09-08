Управляющему делами Московской патриархии отказано в греческой визе
Как сообщается на сайте патриархии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий собирался совершить паломничество на Афон. Причины отказа в визе не уточняются, но речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, разрешение на которое дают церковные власти". В начале августа МИД России уже направлял в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novyrusich 08 сентября 2018 | 23:10
Сначала сами грозят наказать Вселенского Патриарха, а потом плачут, что им визу не дают.
Меньше пыжиться надо.
Афон относится к Вселенской Патриархии.
sokal123 08 сентября 2018 | 23:12
Нечего в Греции делать высокодуховному лицу.
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 23:21
Старик решил прокатиться за санкционной жратвой, а тут от ворот поворот.
Сиди, поп, в своей келье и жри продукт импортозамещённый!
Хотя понятно, что он жрёт и пьёт так, как мало каким россиянам снилось.
alexsokoll 08 сентября 2018 | 23:38
mikhail_spb_: Хотя понятно, что он жрёт и пьёт так, как мало каким россиянам снилось.
---
Ну не суди по себе, не все же как свиньи в свинарнике живут и думают только о жратве.
Всё у вас у болотных про пожрать, про то, где пособие побольше дают, про жопу, про посрать.
Животные, вы бы о душе подумали, сатанисты нерусские.
lion64__2 08 сентября 2018 | 23:52
alexsokoll: Не только о жратве и дрисне они думают, им, либерастам окаянным, особо радостно в задницу дать.
jblack2 08 сентября 2018 | 23:25
Подобная ситуация возникла не вчера. Либо сам Константинопольский патриарх готовил почву для разрыва отношений, либо ему "помогли" режиссёры мировой политики - допустить нужных людей и отсечь неугодных. Большая политика...
eniro 08 сентября 2018 | 23:51
jblack2: Мировое закулисье, говоришь? Класс! Дай и мне затянуться!
stebinmaku 08 сентября 2018 | 23:28
В греческой визе, в греческой визе., ах Афон, ах Афон..
citizeneco 08 сентября 2018 | 23:49
А вот это уже серьёзно говорит о том, что отношения между нашими странами, оплотами православия, испорчены. Получить шенгенскую греческую визу всегда было проще, чем в другие страны Европы, сам был там несколько раз. Возможно, это связано с поставками российского новейшего оружия Турции, греки очень чувствительны в этом вопросе из-за непростых отношений со своим соседом. Всё же у России должны быть приоритеты, с кем ей дружить, Греция очень красивая страна и ментально гораздо нам ближе, можно сказать, что это одна из стран союзниц, если не единственная, России в шенгенской зоне, видимо, была. Пожелание российскому МИДу как можно быстрее наладить отношения с греками, если и они от нас отвернутся, то можем лишиться возможности отдыхать на прекрасных греческих островах, которые мне, например, нравятся гораздо больше, чем турецкие курорты, похожие на фермы для откорма туристов.
ly4_sveta 09 сентября 2018 | 00:20
Вести себя надо прилично, а не угрожать Вселенскому
патриарху, не агрессия и злость, а смирение, смирение
и смирение... Вас ли этому учить? Смиритесь, значит так
Богу угодно и не забудьте подставить правую щеку, когда
ударят по левой.
vladimirbelarus 09 сентября 2018 | 00:26
Отказали в визе и приписали: возьми свой флакончик тот, который в чемоданчике спрятан и прысни себе в сальную рожу, сука.