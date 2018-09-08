РПЦ может разорвать связи с Константинопольским патриархатом, если тот признает автокефалию украинской церкви
С таким предупреждением в телеэфире выступил митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, дипломатические меры почти исчерпаны.
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С таким предупреждением в телеэфире выступил митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, дипломатические меры почти исчерпаны.
Комментарии17
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zemljanka 08 сентября 2018 | 23:09
Православный Ватикан - очередная спецоперация.
zemljanka 08 сентября 2018 | 23:12
Кого запугивают золотые погоны...
Ухватили за бороду
tvitov66 08 сентября 2018 | 23:29
zemljanka: ИМХО развитие ПУтиславия с равноапостольной церковью святых ротенбергов и юродивым Геной - гангреною это весьма закономерный этап деградации России
gригорьич 08 сентября 2018 | 23:50
zemljanka: А мне нравится. Прям не РПЦ, а Pussy Riot -2.
karachun 08 сентября 2018 | 23:13
аф-аф-аф, аф
tvitov66 08 сентября 2018 | 23:43
karachun: афтофикалия - это резкое и нескончаемое разбрасывание фекалий в сторону Константинополя. Сегодня высокодуховное подразделение "SERB" провело первые учения прямо у стен Кремля
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 23:18
Главное - чтобы лубянские попы не послали в Константинополь к Варфоломею "Петрова" и "Боширова" с новичком!
tvitov66 08 сентября 2018 | 23:36
mikhail_spb_: Представляете в какой путриотичный экстаз превратится процесс переписывания святого писания, заповедей господних и обоих заветов? ... я уже жду ... глубокого анализа 600-секундного Глебыча
sagen 08 сентября 2018 | 23:48
mikhail_spb_: На встрече Гундяева с Варфоломеем был эпизод со стаканом воды, который подносили Гундяеву, указывая, какой ему взять. а другой предложили Варфоломею. https://youtu.be/GRupouXqx1k
В данном случае работает репутация. Отравителям не верят.
Ничего Россия не разорвет, потому что выкинет сама себя из мировой религии. Она уже не будет центром Православия, как бы она этого не хотела. Украинская церковь количественно немного уступает российской, но качественно выше. Верующие в Украине настоящие, и посещают церковь намного чаще.
А Варфоломей поступает из соображений собственной выгоды. В случае получения Украиной независимости его роль существенно возрастает как мирового лидера Православия. Он становится над схваткой.
jetsam 08 сентября 2018 | 23:28
хм. и для этого к нам в гости едет ким?
т.е. мы в его автокефально войдем?
корея 2.0?
или две кореи, два изгоя...
чучхе в православии?
наш христос христее и иисусней "ихнего"?
во как....
holic 08 сентября 2018 | 23:28
Все происходящее вокруг попытки Москвы наехать на Константинополь напоминает сюжет фильма про кунг–фу. Когда старичок–с–ноготок приходит в город, на него начинает бычить местный главный гопник. Бычит долго и со вкусом, пока старичок в какой–то момент не отправляет его в нокаут щелбаном.
И город сбегается — Великий Мастер вернулся! Они ж на Вселенского патриарха столетиями подбычивали. Мол, да у тебя в Константинополе паствы меньше, чем у нас в одной церкви, ты у турков под колпаком, у тебя денег меньше, чем мы в день на еду тратим, твой титул первого среди равных — пережиток. Мы тут не рулим только из вежливости, понял?
А тут патриарх просто выждал момент и нанес щелбан.
И вот уже Кирилл едет к нему нижайше просить.
И вот уже Кириллу говорят "нет". И вспоминают все за последние четыреста лет. Все оказалось записано.
И вот уже в Киев назначены экзархи. Как будто УПЦ МП не существует.
И вот у них уже истерика. И все, что они могут — либо проглотить, либо уйти в раскол. Окончательно оформить свое отдельное национальное путинославие. С блекджеком и патриархом Тихоном.
И вот это бессилие при много больших ресурсах, это понимание, что не передавят, не забычат, не запугают и не убьют, просто крушит основы их мира. Они вообще не понимают, как это — обыграть по правилам. Поэтому они не умеют проигрывать. (с)
pantera_1 08 сентября 2018 | 23:31
Господи. Сейчас начнут у нас попы МП РПЦ крестные ходы как хороводы водить. Людей стравливать. Паства и так редеет.
grashupfer 08 сентября 2018 | 23:33
А мож Гундяю объявить себя... ну скажем - Юпитером? Или Ваалом например.. Пусть чизусовскими своим шалашами подавятся. Тута свои будут. С блэкджеком и с этими... свечками - Московские Галактические Юпитеро-вааловые капищще-храмищщи! Опять таки деньга отмоется... Во какая!)
vadimp 08 сентября 2018 | 23:42
В раскол, в скиты? :)
solonko 08 сентября 2018 | 23:42
Правильно, если уж быть изгоями, то во всём.
mikluho_m 08 сентября 2018 | 23:43
Бесовство=100%.
Вот к чему жополизанье царю приводит...
tverboul 08 сентября 2018 | 23:45
"И Лавр Федорович пошел ставить каменные точки над всеми гласными" (с). Теперь еще и в этом, уже последнем, смысле Россия становится мировым изгоем - причем инициативно, самостоятельно, без ансамбля. Ща как Гундяй хлопнет дверью (не хлопнет), как пойдут клочки по закоулочкам (не пойдут). Тявкающая собачонка не кусает.