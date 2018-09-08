[Негативное отношение к пенсионной реформе вызвано ее неправильной подачей.]

Так считает Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В интервью Business FM он отметил, что «к сожалению, не имел отношения к разработке конкретных документов, хотя и способствовал этому. Кудрин считает, что пенсионная реформа осложнит жизнь только людям, приближающимся к пенсионному возрасту. В то же время он считает, что от реформы «сегодня все пенсионеры, а их 40 млн, выиграют. Он также признался, что был уверен, что реформу «точно поддержит молодежь», но этого не произошло.