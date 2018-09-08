Негативное отношение к пенсионной реформе вызвано ее неправильной подачей.
Так считает Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В интервью Business FM он отметил, что «к сожалению, не имел отношения к разработке конкретных документов, хотя и способствовал этому. Кудрин считает, что пенсионная реформа осложнит жизнь только людям, приближающимся к пенсионному возрасту. В то же время он считает, что от реформы «сегодня все пенсионеры, а их 40 млн, выиграют. Он также признался, что был уверен, что реформу «точно поддержит молодежь», но этого не произошло.
Комментарии42
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magda437 09 сентября 2018 | 00:07
Дык, дерьмо как ни "подай" - дерьмом быть не перестанет...
drgonish 09 сентября 2018 | 00:08
[Негативное отношение к пенсионной реформе вызвано ее неправильной подачей.]
Абсолютно!
Надо было делать, как Навальный 4 года назад: честно и открыто заявить о ее необходимости.
drgonish 09 сентября 2018 | 00:25
В ненавистном местной публике "человеконенавистническом" СССР пенсионный возраст формировался на основе научного подхода и исходил из возможностей человеческого организма. После 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин происходили гормональные изменения, после которых резко падали функциональные возможности организма, а за 8 часов сна он уже не восстанавливался в полном объеме.
В век высоких технологий, пенсионный возраст должен бы снижаться, а рабочий день сокращаться. Но, это все было в мечтах кровавых коммунистов. При капитализме ты должен ишачить за еду и ночлег до самой смерти. Коммунисты вас предупреждали об этом. Но, вы хотели импорт, вы хотели рыночной экономики и собственности. Вы все это получили. Пора платить по счетам.