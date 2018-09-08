В Москве накануне акции против пенсионной реформы задержаны ключевые сотрудники штаба Алексея Навального
Речь идет о ведущем на YouTube-канале «Навальный Live» Владимире Милове, главе отдела расследований ФБК Георгии Албурове и сотруднике московского штаба Навального Николае Касьяне. Албуров и Касьян останутся в отделении до суда, назначенного на понедельник. Волна задержаний сотрудников штабов Навального прокатилась по многим российским регионам.
Комментарии12
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zemljanka 08 сентября 2018 | 23:07
Спецоперации.
"Выборы".
Купирование митингов.
tom_tom 09 сентября 2018 | 00:09
Ещё лет 10-15 назад мы, русские, все были привычны, что в РФии за терроризм сажают только выходцев с Кавказа. И вроде бы даже с пониманием относились к этому. Ну типа-кавказец же, террорист по-любому.
И вот настало время, когда за терроризм уже сажают всех. В том числе и русских.
sergoder172 08 сентября 2018 | 23:09
Надо же, какие ссыкуны! Всего боятся. Даже своей тени...
tuman13 08 сентября 2018 | 23:21
sergoder172: Почему забоялись. Нисколько. Просто раньше всем борцунам сходили с рук нарушения законов, А вот теперь либо будешь соблюдать законы, либо сидеть в КПЗ. И не факт, что сам Лешик не сядит отбывать свой условный срок за воровство в связи с изменившейся политической обстановкой.
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 23:13
А не перестарались ли трусливые мильтоны с задержаниями сторонников Навального, угодливо стараясь выслужиться перед кремлежуликами?
tuman13 08 сентября 2018 | 23:17
mikhail_spb_: Не, не перестарались, а недостарались - вы ведь еще на свободе?
ag_bai 08 сентября 2018 | 23:23
mikhail_spb_: sergoder172: Раша -- с ее нынешним руководством -- как та унтер-офицерская вдова, которая без устали сечет себя на потеху всему миру.
Резюме: позор Путину и Ко, респект Навальному и Ко
marek 08 сентября 2018 | 23:24
Эй, власть! Тебе должно быть стыдно! - Знаю, что нет. Знаю, что стыд в тебе воспитывала мама в детстве. Значит, плохая мама? Недовоспиала? Значит отец не доглядел, мало ремня давал? Значит, мстишь отцу с матерю? Мстишь всем отцам и матерям, обрекая их нищете.
Знай власть, откликнутся тебе ещё слёзы отцов, не доживших до твоей грёбаной пенсии, матерей и слёзы детей-инвалидов и сирот, умерших, не дождавшись лечения из-за твоих изуверских законов.
Просто знай, что любое преступление - беззаконие ли это, пытки, тюрьма, посадки за пустое, прощение убийц, наказание невиновных, ложь, воровство, убийства - в памяти людской останутся, не забудутся, и непременно за всё это воздастся. Просто логика истории. Здесь, в России. Всех не пересажаешь, всех не перевешаешь.
byaka50 08 сентября 2018 | 23:48
Это не имеет никакого отношения к закону. Это страх!
nanarovsky 08 сентября 2018 | 23:51
В Москве накануне акции против пенсионной реформы задержаны ключевые сотрудники штаба Алексея Навального
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Ну вот честно. Они хоть бы деревья побелили там. Ну на..уй такую оппозицию вместе с Лёшей.
ivfn 09 сентября 2018 | 00:01
Албурова жалко. Он же не при делах,он только шнурки Лелику стирает.
vladimirbelarus 09 сентября 2018 | 00:10
Пукин ссытся и врёт на каждом шагу: https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=142302