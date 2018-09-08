В Москве накануне акции против пенсионной реформы задержаны ключевые сотрудники штаба Алексея Навального

Речь идет о ведущем на YouTube-канале «Навальный Live» Владимире Милове, главе отдела расследований ФБК Георгии Албурове и сотруднике московского штаба Навального Николае Касьяне. Албуров и Касьян останутся в отделении до суда, назначенного на понедельник. Волна задержаний сотрудников штабов Навального прокатилась по многим российским регионам.