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22:07, 08 сентября 2018

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон удостоился главной премии 75-го Венецианского кинофестиваля

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон удостоился главной премии 75-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка». Таким образом жюри во главе Гильермо дель Торо Судьи отметило ленту «Рома». Впервые на крупнейшем международном фестивале победил фильм, произведенный для интернет-платформы «Нетфликс», на которой он собственно и выйдет. «Серебряных львов» Венеции получили Жак Одиар и  Йоргос Лантимос. Французский режиссер удостоен награды за фильм «Братья Систерс». Греческий мастер  — за картину «Фаворитка».

Российская актриса Наталия Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля в секции «Горизонты». Она удостоена награды за главную роль в  фильме «Человек, который удивил всех», рассказывающем о  смене половой идентичности.

Комментарии

5

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cromwel 08 сентября 2018 | 22:11

А наш "режиссер" когда премию получит? Может хоть кто нибудь смотрел его фильм?

blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 22:16

Сиськи-письки и половые извращения - вот современный тренд гейропейского кинематографа. Браво!

ulagai 08 сентября 2018 | 22:41

blinorozhiy_chmo: Ты просто слабоумный первоаналом контуженный.Смотри панфилыфцев.

psychoanalytic 08 сентября 2018 | 22:46

blinorozhiy_chmo: Извращения, как метко заметила Фаина Раневская, их всего два -Хоккей на траве и балет на льду. Все остальное, при обоюдном согласии - право выбора. Но, тебе, зашоренному человеку, это невдомек, вылезти за рамки своего уровня сознания ты не в силах. Хотя бы одну книгу прочел от величайших философов-психологов-аналитиков.

ulagai 08 сентября 2018 | 22:43

Хороший режиссер,открывший Гаэля.

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