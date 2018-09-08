Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон удостоился главной премии 75-го Венецианского кинофестиваля
Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон удостоился главной премии 75-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка». Таким образом жюри во главе Гильермо дель Торо Судьи отметило ленту «Рома». Впервые на крупнейшем международном фестивале победил фильм, произведенный для интернет-платформы «Нетфликс», на которой он собственно и выйдет. «Серебряных львов» Венеции получили Жак Одиар и Йоргос Лантимос. Французский режиссер удостоен награды за фильм «Братья Систерс». Греческий мастер — за картину «Фаворитка».
Российская актриса Наталия Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля в секции «Горизонты». Она удостоена награды за главную роль в фильме «Человек, который удивил всех», рассказывающем о смене половой идентичности.
Комментарии5
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cromwel 08 сентября 2018 | 22:11
А наш "режиссер" когда премию получит? Может хоть кто нибудь смотрел его фильм?
blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 22:16
Сиськи-письки и половые извращения - вот современный тренд гейропейского кинематографа. Браво!
ulagai 08 сентября 2018 | 22:41
blinorozhiy_chmo: Ты просто слабоумный первоаналом контуженный.Смотри панфилыфцев.
psychoanalytic 08 сентября 2018 | 22:46
blinorozhiy_chmo: Извращения, как метко заметила Фаина Раневская, их всего два -Хоккей на траве и балет на льду. Все остальное, при обоюдном согласии - право выбора. Но, тебе, зашоренному человеку, это невдомек, вылезти за рамки своего уровня сознания ты не в силах. Хотя бы одну книгу прочел от величайших философов-психологов-аналитиков.
ulagai 08 сентября 2018 | 22:43
Хороший режиссер,открывший Гаэля.