Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон удостоился главной премии 75-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка». Таким образом жюри во главе Гильермо дель Торо Судьи отметило ленту «Рома». Впервые на крупнейшем международном фестивале победил фильм, произведенный для интернет-платформы «Нетфликс», на которой он собственно и выйдет. «Серебряных львов» Венеции получили Жак Одиар и Йоргос Лантимос. Французский режиссер удостоен награды за фильм «Братья Систерс». Греческий мастер — за картину «Фаворитка».

Российская актриса Наталия Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля в секции «Горизонты». Она удостоена награды за главную роль в фильме «Человек, который удивил всех», рассказывающем о смене половой идентичности.