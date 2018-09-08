Россияне, обвиняемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, перед покушением могли несколько раз посетить Женеву

По данным газеты The Telegraph в течение трех месяцев до инцидента в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов забронировали как минимум 9 билетов.

Петров и Боширов находились в Женеве в период с ноября 2017 по февраль 2018 года – в тот момент, когда в швейцарском городе проходил очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом газете The Daily Telegraph рассказали источники в британском правительстве. По их словам, то, с кем в Женеве могли встречаться россияне, подозреваемые в покушении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, имеет ключевое значения для расследования. Как утверждает издание, всего Петров и Боширов совершили более 30 поездок в Европу, в том числе в Париж, Амстердам и Бергамо. Большинство рейсов были совершены авиакомпанией «Аэрофлот». Напомним, ранее британские власти назвали россиян причастными к отравлению Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Лондоне считают, что Александр Петров и Руслан Боширов прилетели в Британию 2 марта и выехали через два дня – сразу после совершенного покушения. В полиции также отмечают, что впоследствии загранпаспорта россиян не использовались. Премьер-министр страны Тереза Мэй, в свою очередь, назвала их сотрудниками ГРУ.

Москва отвергает обвинения в причастности к инциденту в Солсбери.