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22:05, 08 сентября 2018

Россияне, обвиняемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, перед покушением могли несколько раз посетить Женеву

По данным газеты The Telegraph в течение трех месяцев до инцидента в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов забронировали как минимум 9 билетов.

Петров и Боширов находились в Женеве в период с ноября 2017 по февраль 2018 года – в тот момент, когда в швейцарском городе проходил очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом газете The Daily Telegraph рассказали источники в британском правительстве. По их словам, то, с кем в Женеве могли встречаться россияне, подозреваемые в покушении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, имеет ключевое значения для расследования. Как утверждает издание, всего Петров и Боширов совершили более 30 поездок в Европу, в том числе в Париж, Амстердам и Бергамо. Большинство рейсов были совершены авиакомпанией «Аэрофлот». Напомним, ранее британские власти назвали россиян причастными к отравлению Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Лондоне считают, что Александр Петров и Руслан Боширов прилетели в Британию 2 марта и выехали через два дня – сразу после совершенного покушения. В полиции также отмечают, что впоследствии загранпаспорта россиян не использовались. Премьер-министр страны Тереза Мэй, в свою очередь, назвала их сотрудниками ГРУ.

Москва отвергает обвинения в причастности к инциденту в Солсбери.

Комментарии

17

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glotov 08 сентября 2018 | 22:12

Могли посетить, а могли и не посетить; могли отравить, а могли и не отравить, могли быть, а могли и не быть. Они оба - могут!

shicotus_live 08 сентября 2018 | 22:22

glotov: Так они могли вообще трахнуть Терезу Мэй. а может быть и не могли. и она обиделась)) Бред!))

serge_moro 08 сентября 2018 | 22:26

shicotus_live: Старовойтова Коротышку сразу раскусила,когда он ей предложил быть ее водителем в начале 90-х Он ей сразу не понравилcя , потому что она почувствовала опасность в нем. Корoтышка запомнил ее отказ и мы знаем,что сталось с Галиной Старовойтовой

minerr 08 сентября 2018 | 22:42

/// Россияне, обвиняемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей ////

Обвиняемые или все-таки подозреваемые? Т.е. фактически они имели возможность нанести яд на ручку двери Скрипалей, как впрочем и десятки или сотни других проходивщих мимо этой двери. Но так как они прибыли из России, то из подозревяемых сразу становятся обвиняемыми, т.е. хайли лайкли виновными. Вот такое кривое правосудие. А если учесть, что они в этот день рассматривали монеты в магазине, то и доказывать уже ничего не надо.

patrikk_1 08 сентября 2018 | 22:54

С кем в Женеве могли встречаться россияне, подозреваемые в покушении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, имеет ключевое значения для расследования...

Кто из россиян живёт в Женеве, кроме Павла Ходорковского?

glotov 08 сентября 2018 | 22:52

shicotus_live:Ну уж это - не знаю. Я, например, столько не выпью.

blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 22:13

Спецслужбы у англосаксов - исторически тупы. Ничего с этим не поделаешь. ;-)

pusin_patriot 08 сентября 2018 | 22:32

blinorozhiy_chmo: В нашу версию хотя бы Лукашенко из зарубежных верит?

Между собой вы можете убеждать сами себя сколько угодно, когда для заграницы они там практически уже все выяснили. Там у них вопрос давно не кто виноват, у них вопрос - что делать.

tuman13 08 сентября 2018 | 22:57

blinorozhiy_chmo: Почему тупы? Они сделали вывод о возможной причастности - раз. Два - засекретили все данные. Три - а суда не будет, и доказательства никому не нужны. вспомним дело Литвиненко: не объявлено ни одного доказательства, но обвиняемый уже определен. Так же и по Боингу - доказательств нет на Россию, но объвиняемый уже есть. И наглосаксы вместе с нашими грантлибералами с возмущением выступают - мы же обвинили, а вот Россия не сознается. Какая наглость!!!

perectukin 08 сентября 2018 | 22:23

Странно как то ....
Полгода колесили по Европе, а Скрипалей убрали только недавно.
Или они готовили пути отхода и выбирали цель ?

marineru 08 сентября 2018 | 22:26

Затянувшийся медовый месяц у этих голубцов - по всей Европе в одной кровати.

drgonish 08 сентября 2018 | 22:28

[30 поездок в Европу, в том числе в Париж, Амстердам и Бергамо. ]

А Новичком побрызгали только в Англии? В других европах предателей не нашли?

wlad2011 08 сентября 2018 | 22:52

А других деликатных функций по агентурной линии Вы за ними не допускаете? Специалисты полагают, что такая активность в блужданиях этих особ "может иметь ключевое значение в расследовании..." Английские органы медленно и тщательно докапываются до истины. Ждём новых откровений от тех, кто знает цену своим профессиональным функциям. drgonish:

(комментарий скрыт)

terens 08 сентября 2018 | 22:42

Но почему бы РФ не достать этих людей и не показать их? Вед это же так просто если они не виновны.

glebbalbesov 08 сентября 2018 | 22:42

А что было в Парижу, когда они там были? Ничего не смогли придумать? Ладно наши бараны, но эти то чего такие идиоты?

salut__521 08 сентября 2018 | 22:47

Всё понятно. Мобильная отравительная группа барражировала по Европе в ожидании телефонограммы из Кремля насчёт конкретной цели ликвидации, и, когда путин наконец разложил свой пасьянс и определился с именами, чётко исполнили поставленную задачу. По-террористически умно...

fresh_breeze 08 сентября 2018 | 22:49

"совершили более 30 поездок в Европу, в том числе в Париж, Амстердам и Бергамо."
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Бергамо? Труфальдино??? Так может это он и травил их дустом?

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"Премьер-министр страны Тереза Мэй, в свою очередь, назвала их сотрудниками ГРУ."
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Смешная тётка.

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