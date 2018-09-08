РПЦ может разорвать связи с Константинопольским патриархатом, если тот признает автокефалию украинской церкви
С таким предупреждением в телеэфире выступил митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, дипломатические меры почти исчерпаны.
Между тем, президент Украины Петр Порошенко сегодня дал понять, что предоставление УПЦ автокефалии – это необратимый процесс, который послужит единению страны.
Порошенко подчеркнул, что автокефалию следует рассматривать как возрождение независимой украинской церкви.
Комментарии45
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hastings 08 сентября 2018 | 22:15
Надо в Константинополе высадить десант РПЦ для защиты интересов России в области православия.
blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 22:21
Константинополь вляпался в украинское дерьмо и если вовремя не отмоется, то будет преть в нем, сидя по уши и пуская пузыри, на смех всем. ;-))
tvitov66 08 сентября 2018 | 22:27
blinorozhiy_chmo: смотрю тема дерьма не покидает моСК истинных ПУтирастов ... хотя странно почему не покидает, вы им уже вовсю кидаетесь
polikarpich 08 сентября 2018 | 22:32
tvitov66: Что имеют, то и мечут! :-)
Вот как раз в тему цитата:
45 Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.
(Лук.6:45)
danko1 08 сентября 2018 | 22:54
polikarpich: Гундяева презирают церкви других стран, входящих в Константинопольский патриархат.
И никто о том, что РПЦ, забывшая о Боге и Заповедях и погрязшая в накоплении благ земных и служении власти земной, уйдет, сожалеть не будет.
Станет РПЦ изгоем, как и их божок кремлевский, которому они служат.
holic 08 сентября 2018 | 22:15
Все происходящее вокруг попытки Москвы наехать на Константинополь напоминает сюжет фильма про кунг–фу. Когда старичок–с–ноготок приходит в город, на него начинает бычить местный главный гопник. Бычит долго и со вкусом, пока старичок в какой–то момент не отправляет его в нокаут щелбаном.
И город сбегается — Великий Мастер вернулся! Они ж на Вселенского патриарха столетиями подбычивали. Мол, да у тебя в Константинополе паствы меньше, чем у нас в одной церкви, ты у турков под колпаком, у тебя денег меньше, чем мы в день на еду тратим, твой титул первого среди равных — пережиток. Мы тут не рулим только из вежливости, понял?
А тут патриарх просто выждал момент и нанес щелбан.
И вот уже Кирилл едет к нему нижайше просить.
И вот уже Кириллу говорят "нет". И вспоминают все за последние четыреста лет. Все оказалось записано.
И вот уже в Киев назначены экзархи. Как будто УПЦ МП не существует.
И вот у них уже истерика. И все, что они могут — либо проглотить, либо уйти в раскол. Окончательно оформить свое отдельное национальное путинославие. С блекджеком и патриархом Тихоном.
И вот это бессилие при много больших ресурсах, это понимание, что не передавят, не забычат, не запугают и не убьют, просто крушит основы их мира. Они вообще не понимают, как это — обыграть по правилам. Поэтому они не умеют проигрывать. (с)
tvitov66 08 сентября 2018 | 22:31
holic: ждем появления самостоятельного ПУтиславия с равноапостольным храмом святых ротенбергов и юродивым Геной - гангреною
protoukrop 08 сентября 2018 | 22:34
holic: Ты своей головенкой подумай что будет из себя представлять Константинопольский патриархат в случае разрыва отношений с РПЦ ?? В РПЦ церквей (приходов) больше, чем прихожан в Константинопольском патриархате. Еще не известно то, как к этой инициативе Варфоломея отнесутся в достаточно многочисленных Сербской и Армянской православных церквях. Без мощной православной поддержки РПЦ прихожане турецкого константинопольского патриархата достаточно быстро превратятся из православных в правоверных мусульман. ))
holic 08 сентября 2018 | 22:46
protoukrop: Константинопольский останется Константинопольским.
Армяне не православные, кстати.
А москальские уйдут в раскол, ну и флаг им... и барабан на шею...
i_c_e 08 сентября 2018 | 22:50
protoukrop: Огромный вклад в развитие Вселенского Православия Московская Патриархия сделала во время существования Союза Советских Социалистических Республик, Если бы не СССР — прасовлавие исчезло бы из списка мировых религий. Особую поддержку КПСС на протяжении десятков лет оказывала Константинопольскому патриархату, защищая его от нападок турок-мусульман...
Как-то так значимость РПЦ объясняется? Самому не смешно?
kir_pich_101 08 сентября 2018 | 22:46
holic: И запишут на иконы вову питерского и сбацают монашки канкан праздничный и потечет елей по Руси святой во имя новой веры...
justlooking 08 сентября 2018 | 22:16
20 лет основной аргумент УПЦ МП против УПЦ КП заключается в том, что Московский патриархат томос имеет, а Киевский - неканонический. Теперь Киевский патриархат получает томос, а Московский он него отказывается, так получается. А если и не отказывается, то теряет в иерархии, РПЦ - уже не пятая среди равных, а сильно внизу списка.
pusin_patriot 08 сентября 2018 | 22:27
justlooking: Что такое томос и почему это важно на Эхо?
tvitov66 08 сентября 2018 | 22:34
pusin_patriot: вас ужев гугле забаняли?
Томос — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства
pusin_patriot 08 сентября 2018 | 22:40
tvitov66: Совершенно лишняя информация, со временем вы научитесь отбрасывать информационный шум, чтобы уметь сосредотачиваться на том что действительно важно и что непосредственно влияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Поэтому Гугл не использовал и вопрос скорее был риторическим.
tvitov66 08 сентября 2018 | 22:49
pusin_patriot: тогда это совсем все не важно, ибо муравьи могут сильно и продолжительно возмущаться что на них нагадил слон, при этом слону глубоко на это нагадить
pusin_patriot 08 сентября 2018 | 22:56
Только это не слон был, а так, трутень из той же колонии, которого решили кормить бесплатно на голодный год, если вдруг чё. Ну и они реагируют, естественно, когда начинает попахивать недостатком еды, видимо что-то всё таки начинают подозревать :)
justlooking 08 сентября 2018 | 22:52
pusin_patriot: Можете поверить, и на нашу и на вашу жизнь это будет иметь самое непосредственное влияние. Нужно просто немного подождать.
tvitov66 08 сентября 2018 | 22:58
justlooking: думаете что это еще сильнее увеличит количество рублей за доллар США?
Мне в принципе как тому слону - нагадить, ибо ни опиум для народа, ни кокса для ЕР, ни табачных продуктов я не употребляю
pusin_patriot 08 сентября 2018 | 22:58
justlooking: ДА я понял что доказывать вам ничего не нужно изначально.
Я просто вас уведомил, что для меня это совершенно бесполезные новости из этой "серии".
Разумеется пока речь не идёт о бюджетном финансировании, тогда там вопрос денег и бюджета - уже непосредственное влияние на ухудшение качества жизни населения.
glotov 08 сентября 2018 | 22:16
Не может, а должна. По идее. Поддерживать раскольников из-за политической коньюктуры - это позор для Константинополя. Так это видится со стороны.
holic 08 сентября 2018 | 22:21
glotov: Константинополь в праве делать то, что посчитает нужным. Права Гундяева либо согласиться с Вселенским, либо... стать раскольником.
Ждем, осталось недолго...
beregov_net 08 сентября 2018 | 22:21
glotov: А в чём раскол ? Бог тот же , крестятся и молятся так же , а , деньги приходские в Москву перестанут идти )
polikarpich 08 сентября 2018 | 22:28
beregov_net: В этом-то и вся суть! Бог, как таковой, РПЦ МП малоинтересен.
polsan 08 сентября 2018 | 22:29
beregov_net: между человеком и Б-гом не должно быть посредников. Институт церкви придумал человек, ради власти и денег!
tvitov66 08 сентября 2018 | 22:41
polsan: ИМХО какое то ЧМО еще на заре Homo sapiens между хомой и разумом воткнули какого-то бога ... и понеслась душа в рай ... через массовые убийства, религиозные войны, тайные заговоры, жертвоприношения и т.д. и т.п.
protoukrop 08 сентября 2018 | 22:43
beregov_net: Не бреши как пёс, если не знаешь. Украинская православная церковь Московского патриархата является полностью автономной, самоуправляемой церковью. Денег из УПЦ МП в Моску идет не больше чем в кукую-нибудь Албанскую православную церковь - то есть ни сколько.
alladinov 08 сентября 2018 | 22:24
glotov: « Поддерживать раскольников»
Ну-ка, сосущий проглот, уточни, кого ты, вонючка, называешь раскольниками?
protoukrop 08 сентября 2018 | 22:45
alladinov: Тебя глупый смердящий пёс, и таких как ты он называет раскольниками. Не ужели ты насколько туп, что не видишь этого?
alladinov 08 сентября 2018 | 22:53
protoukrop:
Из инструкции для вонючей селихерской сволоты
"... Если в данной методичке вы не можете по своей тупости найти достойного ответа порядочному человеку, который опустил вас и размазал ниже плинтуса, словно соплю зеленую, отвечать следует по принципу "сам дурак!"..."
pusin_patriot 08 сентября 2018 | 22:25
А я как-то по наивности всегда думал что они перед Богом, а там, оказывается, не всё так просто, без допуска не пропускают, видимо, и по дороге нужно ещё заскочить под знаки различия с субординацией за пропуском.
o_smirnov 08 сентября 2018 | 22:29
МП пригрозил разорвать связи с Константинополем?
Давай, до свиданья!
kunst54 08 сентября 2018 | 22:32
Просрали всё, что можно - и светское, и церковное. Позор и презрение этому светско-поповскому режиму!
tvitov66 08 сентября 2018 | 22:46
kunst54: это еще далеко не всё - поговаривают что у человеческой глупости (как и у других пороков) нет и не может быть дна. Один не верил и намедни искал дно ... но нашел колбаски сечена и 8 лет заточения
demokratia 08 сентября 2018 | 22:33
Тенденция однако.
Россия рвёт отношения со всем Миром
или Россию гонят все - подальше, как проказу.
petrovich_spb 08 сентября 2018 | 22:34
Странно звучит. Как "автО с фекалиями". Хоть я и за свободную Украину, но... Тут что России, что Украине — до светских государств еще далековато. Вроде как, по конституциям тех и других, церковь отделена от гос-ва.
ztr Cергей Запорожский 08 сентября 2018 | 22:35
Московские попы такие смешные)))) Напугали)))
i_c_e 08 сентября 2018 | 22:36
Он, видимо, и правда думает, что от этих угроз — пи…ец Константинопольскому патриархату и «православию». Мания величия называется. Но, хоть и атеист, интересуясь историей, с нетерпением жду версий МП, почему мы «истинная церковь», а «второй Рим» — говно. Это должно быть феерично.
bun777 08 сентября 2018 | 22:36
Каждый день-новый враг. Сроду такого не было и вот опять.
abborigen 08 сентября 2018 | 22:39
А ежели не признает, то украинцы массово пообрезаются в турки (Как у Пескова, кажется). Вот тока, горилку усю выпьют и поросей поедять....
jetsam 08 сентября 2018 | 22:42
интересно, а что РПЦ будет делать,
если паства перейдет на двупальцевый крест?
а минюст при этом - забанит РПЦ, как мелкую секту?
vitfom 08 сентября 2018 | 22:43
А кем РПЦ тогда назовется? Раскольниками? Православная церковь это не столько РПЦ, а греческая, византийская церковь. РПЦ лишь часть православной церкви с руководством из Константинополя.
demokratia 08 сентября 2018 | 22:44
РФ при пути не - всё просрали
Это "оскорбление чувств" наших верующих.
ВВП - посылай туда свой омон с дубинами и нацгвардию на танках.
piterrr 08 сентября 2018 | 22:48
И швали чекистской и её обслуге поповской - гундяевским мракобесам не привыкать быть отбросами цивилизации!
gригорьич 08 сентября 2018 | 22:49
Можно было бы посочувствовать позиции Гундяева и Ко, если бы в марте 2014 эти «пастыри» выступили против российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Да и до поддержки вооружённой агрессии, РПЦ - и об этом никогда не забудут в Киеве - сделала первый залп войны, объяаив устами Гундяева в 2009 о существовании «русского мира» и «Новороссии». Можно пребывать на единой канонической территории (кстати, что это?) в с протоиереем Александром Менем. Но окормляться в гундяевских вертепах - сатанизм. Поэтому — дорогой Кирилл, «Брегет» в зубы и вон с Украины!л