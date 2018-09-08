РПЦ может разорвать связи с Константинопольским патриархатом, если тот признает автокефалию украинской церкви

С таким предупреждением в телеэфире выступил митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, дипломатические меры почти исчерпаны.

Между тем, президент Украины Петр Порошенко сегодня дал понять, что предоставление УПЦ автокефалии – это необратимый процесс, который послужит единению страны.

Порошенко подчеркнул, что автокефалию следует рассматривать как возрождение независимой украинской церкви.