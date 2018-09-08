В преддверии завтрашней акции сторонников Навального по многим регионам России прокатилась волна задержаний

В преддверии завтрашней акции сторонников Навального против пенсионной реформы по многим регионам России прокатилась волна задержаний. Сообщения о задержании сотрудников штабов оппозиционного политика ОВД-Инфо фиксирует из Тамбова, Челябинска, Томска, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре.

Политик и ведущий на YouTube-канале «Навальный Live» Владимир Милов задержан в Москве. Об этом в своем фейсбуке пишет жена Милова Наталья Степанова. Задержанного доставили ОВД «Ясенево», на него составляют протокол по статье 20.2 КоАП. Степанова сообщила ОВД-Инфо, что муж не выходит на связь.

Ранее сообщалось о задержании главы отдела расследований ФБК Георгия Албурова. У себя в Твиттере он пишет, что причину задержания ему не сообщили. Задержан также сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян. Ему вменяется незаконная агитация завтрашнего митинга против пенсионной реформы. Он оставлен в отделении до заседания суда в понедельник.

В штаб Алексея Навального в Петербурге нагрянули полицейские. Как сообщил ОВД-Инфо волонтер штаба Егор Иванов, полиция ищет сотрудников штаба, но по какой причине, не уточняет.

В большинстве регионов, в том числе в Москве и Питере, завтрашняя акция властями не согласована. Сам Навальный отбывает 30 суток ареста за январскую «забастовку избирателей».

Между тем, ГУГЛ заблокировал в Ю-Тюбе коммерческую рекламу завтрашней акции против пенсионной реформы. Об этом сообщил глава московского штаба Навального Леонид Волков.

В американской компании объясняют блокировку необходимостью соблюдения выборного законодательства, так как акция запланирована на Единый день голосования.