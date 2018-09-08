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22:00, 08 сентября 2018

В преддверии завтрашней акции сторонников Навального по многим регионам России прокатилась волна задержаний

В преддверии завтрашней акции сторонников Навального против пенсионной реформы по многим регионам России прокатилась волна задержаний. Сообщения о  задержании сотрудников штабов оппозиционного политика ОВД-Инфо фиксирует из Тамбова, Челябинска, Томска, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре.

Политик и ведущий на YouTube-канале «Навальный Live» Владимир Милов задержан в Москве. Об этом в своем фейсбуке пишет жена Милова Наталья Степанова. Задержанного доставили ОВД «Ясенево», на него составляют протокол по статье 20.2 КоАП. Степанова сообщила ОВД-Инфо, что муж не выходит на связь.

Ранее сообщалось о задержании главы отдела расследований ФБК Георгия Албурова. У себя в Твиттере он пишет, что причину задержания ему не сообщили. Задержан также сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян. Ему вменяется незаконная агитация завтрашнего митинга против пенсионной реформы. Он оставлен в отделении до заседания суда в понедельник.

В штаб Алексея Навального в Петербурге нагрянули полицейские. Как сообщил ОВД-Инфо волонтер штаба Егор Иванов, полиция ищет сотрудников штаба, но по какой причине, не уточняет.

В большинстве регионов, в том числе в Москве и Питере, завтрашняя акция властями не согласована. Сам Навальный отбывает 30 суток ареста за январскую «забастовку избирателей».

Между тем, ГУГЛ заблокировал в Ю-Тюбе коммерческую рекламу завтрашней акции против пенсионной реформы. Об этом сообщил глава московского штаба Навального Леонид Волков.

В американской компании объясняют блокировку необходимостью соблюдения выборного законодательства, так как акция запланирована на Единый день голосования.

Комментарии

12

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blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 22:10

А Сисян Унитазович курит в уютном месте, выбирает тур на Канары. ))

serge_moro 08 сентября 2018 | 22:34

blinorozhiy_chmo: Старовойтова Коротышку сразу раскусила,когда он ей предложил быть ее водителем в начале 90-х Он ей сразу не понравилcя , потому что она почувствовала опасность в нем. Корoтышка запомнил ее отказ и мы знаем,что сталось с Галиной Старовойтовой

taglit 08 сентября 2018 | 22:39

serge_moro: звереет царска..., тьфу, путинская охранка!

pusin_patriot 08 сентября 2018 | 22:50

blinorozhiy_chmo: Записывайтесь в штаб Навального, присоединяйтесь к уютному месту покурить. Аресты, обыски у мамы, тюрьма для родственников, плотный контроль всей связи, посидеть под 30 суток несколько раз в году - всё в ваших руках, не теряйте время, уютное место покурить будет совсем рядом.

Только почему-то так получается, все все эти собчаки и прочие - вкусно и очень богато-безопасно, а этот прикормыш что ни буча - то в КПЗ, что ни год - то обыски с арестами.

stardog 08 сентября 2018 | 22:17

На какой закон в ГУГЛе ссылаются? Что с того, что день голосования?

kara 08 сентября 2018 | 22:37

вроде по Бутиной начался разворот на 180 градусов, но Эхо про это напишет через неделю как ее отпустят

alladinov 08 сентября 2018 | 22:42

kara: Ты, вонючка, это к чему взбзднул?

(комментарий скрыт)

edun1952 08 сентября 2018 | 22:46

Садить всегда, садить везде... А сам Король-солнце. Новости Канатчиковой дачи.

litmaral 08 сентября 2018 | 22:47

антинародная власть против пенсионеров. И сама себя выбирает

cromwel 08 сентября 2018 | 22:52

А пахана с оленеводом за нарушение предвыборного закона не задержать? А?

kir_pich_101 08 сентября 2018 | 22:52

Количество задержаний и арестов увеличилось кратно, знать бояться стали протестов очень сильно.
Жим-жим.....

edun1952 08 сентября 2018 | 22:56

Историческая истина. Садящие да и сами садимы будете...Диалектика,однако.

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