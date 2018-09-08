Союз биатлонистов РФ не сможет вновь стать полноправным членом Международного союза биатлонистов в ближайшие два года

Союз биатлонистов России не сможет вновь стать полноправным членом Международного союза биатлонистов в ближайшие два года. Конгресс IBU внес поправку в устав организации, согласно которой он получает право возвращать национальным федерациям полноценное членство. Поскольку заседания конгресса проходят раз в два года, то вопрос о возвращении прав СБР может быть рассмотрен не ранее, чем в 2020 году. Накануне конгресс отказался восстанавливать СБР в правах, переведя организацию в разряд временных членов IBU.