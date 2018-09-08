На кулинарном фестивале в Томске в толпу раскидали 150 кг пирожных
На кулинарном фестивале в Томске в толпу раскидали 150 кг пирожного «Картошка». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила журналистка ТВ2 Валентина Анкудинова.
«Для фестиваля гастрономических новинок «Вкусное местное» томская кондитерская «Антонов двор» подготовила 150 килограмм пирожного «Картошка». Когда этот рекорд был зафиксирован в специальной книге рекордов, пирожные раскидали в толпу томичей. Чтобы раскидать 150 кг «Картошки» у сотрудников кондитерской ушло около получаса», — рассказала журналистка.
Анкудинова отметила, что люди на это отреагировали спокойно. «На фестивале была праздничная атмосфера, люди были рады и даже пытались поймать пирожные», — сообщила она.
Комментарии8
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hangman19 08 сентября 2018 | 21:16
Стадо баранов отреагировало спокойно.
gordy 08 сентября 2018 | 21:20
Пожалели ассигнаций?
vilingrad 08 сентября 2018 | 21:18
Картошкой в рожу- редкое удовольствие, должно быть:)
chahtarmukola 08 сентября 2018 | 21:21
ЭТ ЧО , КАК СОБАКАМ -НЕТ БЫ ХОТЬ С ЛОПАТЫ..
vedma2017 08 сентября 2018 | 21:23
Как собакам ...
А почему нельзя было по-человечески предложить гостям ?
j_partizan 08 сентября 2018 | 21:25
Похоже на кормление диких животных.
farang 08 сентября 2018 | 21:26
Как скоту корм!
seryj_wolk 08 сентября 2018 | 21:28
Кто же будет уважать таких людей, которые сами себя не уважают и ведут себя по- скотски?