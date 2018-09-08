Россия поставит США четыре самолета-амфибии Бе-200ЧС

Соответствующий договор заключил Таганрогский авиационный НТК им.Бериева. Помимо этого, как передает ТАСС, с заказчиком достигнута договоренность об опционе еще на шесть самолетов. Первые два самолета будут оснащены украинскими двигателями, остальные — двигателями совместного российско-французского производства.