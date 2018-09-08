Россия поставит США четыре самолета-амфибии Бе-200ЧС
Соответствующий договор заключил Таганрогский авиационный НТК им.Бериева. Помимо этого, как передает ТАСС, с заказчиком достигнута договоренность об опционе еще на шесть самолетов. Первые два самолета будут оснащены украинскими двигателями, остальные — двигателями совместного российско-французского производства.
Комментарии6
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post_v 08 сентября 2018 | 21:14
кто-то большой в лесу подох?
или больше никто брать не хочет, даже сама Россия?
danko1 08 сентября 2018 | 21:22
post_v: Опасно сейчас российские самолеты покупать, как и летать на них.
Вдруг мода на сверление ненужных дырок и на самолеты перекинется.
nikolaos70 08 сентября 2018 | 21:16
Вот это настоящая дружба народов!
tks 08 сентября 2018 | 21:21
Очередные "новости будущего" на базе очередных "соглашений о намерениях". Типичный "залог будущего". Признак пустоты.
glotov 08 сентября 2018 | 21:27
С Азовского моря полетят, красавцы.
chernyij 08 сентября 2018 | 21:27
Для карнавала чтоле? Или ретро-фестиваль мериканцы затеяли?