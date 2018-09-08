В Донецке на месте гибели Александра Захарченко установили мемориальный камень
Как передает ИФ, памятный знак появился у кафе «Сепар» на девятый день со дня гибели в результате теракта лидера самопровозглашенной ДНР.
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Как передает ИФ, памятный знак появился у кафе «Сепар» на девятый день со дня гибели в результате теракта лидера самопровозглашенной ДНР.
Комментарии10
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ura_123 08 сентября 2018 | 21:11
В Донецке есть место где установлен памятный лифт!
patrikk_1 08 сентября 2018 | 21:17
В Донецке на месте гибели Александра Захарченко установили мемориальный камень...
Вечная память герою. Нельзя восстанавливать контроль Киева над Донбассом, хотя бы ради этого памятника, никак нельзя.
blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 21:19
Вот это - Мемориал!
Не то что помойка Дурицкого.
vladimir_veteran 08 сентября 2018 | 21:15
Надо воздвигнуть Александрийский столп...а то и круче и на нем поставит бронзовую, позолоченную статую Захарченко и у его ног преклоненного Путина.
nokola 08 сентября 2018 | 21:15
В свое время в провинциальных городах России тоже ставили камни на местах гибели местных бандитов. Сейчас этих камней уже нет. Та же участь ждет и камень у кафе.
tks 08 сентября 2018 | 21:17
Объект "трёхбуквенных" идиом и образных словосочетаний.
pantera_1 08 сентября 2018 | 21:17
Прошло 9 дней. И?
В оккупированном Донецке «МВД» террористической «ДНР» заинтересовалось богатствами ликвидированного главаря «республики» Александра Захарченко. О проблемах у семьи Захарченко сообщил сепаратистский telegram-канал «Двойное дно», передает «Диалог.UA». Стоит отметить, что «Двойное дно» попыталось быстро зачистить скандальный пост, но удалось сделать его скриншот. Ссылаясь на источники в «МВД» террористической «республики», ресурс уверяет, что у семьи Захарченко начались серьезные проблемы. Стоит отметить, что 7 сентября Кремль назначил нового главаря «ДНР». Им стал МММщик Денис Пушилин. В этот же день к семье Захарченко с совсем недружественным визитом заявились «силовики». «Полиция «ДНР» наехала на семью Захарченко по вопросам владения домом (того самого на улице Торецкой) и множеством автомобилей (тех самых лексусов с одинаковыми госномерами 2777)» — поделился информацией telegram-канал.
ura_123 08 сентября 2018 | 21:23
pantera_1: Зато теперь ни Лексусов,ни мерседесов... только камень. Как известно издревле, в гробу карманов нет)))
tks 08 сентября 2018 | 21:28
pantera_1: Как интересно. Не тот ли это Пушилин - гражданин РФ, первый руководитель Даунбасса?
timber_head 08 сентября 2018 | 21:24
Угу. У братков 90-х тоже крутые памятники на могилах.