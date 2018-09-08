Арестованный в Киеве главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский стал лауреатом премии Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской. Как сообщает ТАСС, жюри приняло такое решение подавляющим большинством голосов. Украинские власти обвиняют Вышинского в госизмене.