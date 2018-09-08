Главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский стал лауреатом премии Союза журналистов России «Камертон»
Арестованный в Киеве главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский стал лауреатом премии Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской. Как сообщает ТАСС, жюри приняло такое решение подавляющим большинством голосов. Украинские власти обвиняют Вышинского в госизмене.
Комментарии8
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pantera_1 08 сентября 2018 | 21:10
...Вышинский... премия имени Политковской... Каков цинизм.
patrikk_1 08 сентября 2018 | 21:13
Кирилл Вышинский стал лауреатом премии Союза журналистов России «Камертон» имени Анны Политковской...
Это настоящее позорное предательство идеалов и принципов жидобандерианства, бедная Аня Мазепа наверняка в могиле перевернулась.
ura_123 08 сентября 2018 | 21:14
pantera_1: Так там вовка соловьёв председателем жюри))) А ворон ворону как известно глаз не выклюет...
blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 21:24
Восхитительно!
Коломрази тут аж собственными соплями захлебнулись. ;-))) Класс.
tks 08 сентября 2018 | 21:14
Идиоты.
Прогнулись под пропаганду.
Мерзость.
holic 08 сентября 2018 | 21:20
tks: Это Россия, детка(с)
tks 08 сентября 2018 | 21:24
holic: Нет. Это - не Россия.
Это - путинская Россия. Существенная разница.
holic 08 сентября 2018 | 21:26
tks: Согласен....