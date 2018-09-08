Российская актриса Наталия Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля в секции «Горизонты»
Она удостоена награды за главную роль в фильме «Человек, который удивил всех», рассказывающем о смене половой идентичности.
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Она удостоена награды за главную роль в фильме «Человек, который удивил всех», рассказывающем о смене половой идентичности.
Комментарии3
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patrikk_1 08 сентября 2018 | 21:10
Российская актриса Наталия Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля в секции «Горизонты»...
И в чём её секрет, ходила по Венеции в майке "Свободу Серебренникову", "117 дней голодовки Сенцова" или "Скрипаль - жив!"?
vilingrad 08 сентября 2018 | 21:16
patrikk_1: Нет. Оказалось, что человек, удививший всех- это не Вова Путин. Этот скорее насмешил и слегка напугал:)
blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 21:27
Скоро, скоро уже героями гейропы будут педофилы и зоофилы.