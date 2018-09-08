Колебания курса рубля могут привести к росту цен на товары с импортными составляющими
Так считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Впрочем, по его мнению, рост не будет катастрофическим. В интервью Business FM Кудрин отметил, что во многих товарах есть определенная импортная составляющая, но это неизбежно в современном мире.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 08 сентября 2018 | 20:37
Голова! Долго, небось думал..... Спасибо, кэп!
gordy 08 сентября 2018 | 20:59
"Впрочем, по его мнению, рост не будет катастрофическим."
Рекйтинг Вождя устоит?
timber_head 08 сентября 2018 | 20:42
От, прям "Бином Ньютона". А че премьер Димон этого не понимает? Или Наш Всеми Любимый? Хотя куда им... Эти даже что, как и почему в таблице умножения объяснить не смогут
n_a_t_a7777777 08 сентября 2018 | 21:09
timber_head:
Всё они понимают. Просто УДОЛЫ!!!Им страна глубоко параллельна. А уж уровень жизни в ней и подавно.
timber_head 08 сентября 2018 | 21:18
n_a_t_a7777777: Они просто мелкие ничтожсетва, волею судеб получившие власть. Хотя у Димона и власти нет - просто клоун. да и то на подтанцовке.
za_stalina 08 сентября 2018 | 20:49
Принципиально не беру компьютерную технику после 2014 - цены неадекватны. Куда еще повышать то.
polikarpich 08 сентября 2018 | 21:04
za_stalina: А что делать?
ura_123 08 сентября 2018 | 21:16
polikarpich: Брать отечественное,из коры дуба и настойки боярышника))))
ihtamnet 08 сентября 2018 | 21:22
za_stalina: Придёт время, возьмёте. Ибо альтернативы нет.
roma_stolnyy 08 сентября 2018 | 20:51
А к смене правительства они привести не могут?
timber_head 08 сентября 2018 | 21:12
roma_stolnyy: Не-а. В условиях самодержавной монархии и царю, и его правительству пофиг. А холопы терпят по самое "не могу"
xuato 08 сентября 2018 | 20:55
Мы строим государство для людей (это типа -от того, что вода мокрая будет скоро сыро). это пример банальной логики Виктора Федоровича Януковича, я не думал что Кудрин тоже из той же философской школы- Колебания курса рубля, вызывают колебание содержимого кошелька.
goshan31 08 сентября 2018 | 20:59
Да он, сука, гений!
nehoroshiy 08 сентября 2018 | 21:00
Это он своих коллег утешает. У работяг за 300$ в рубляг давно катастрофа.
estate_photo 08 сентября 2018 | 21:03
Эх, Леша, цена вырастет на всё и это тебе отлично известно. А насчет катастрофичности, так уже сегодняшние цены для половины россиян катастрофические.
forward 08 сентября 2018 | 21:08
Глубоко... копает ..
riots 08 сентября 2018 | 21:10
Иными словами - подорожает всё.
captainobvious 08 сентября 2018 | 21:11
стесняюсь уточнить: "Эхо" - это товар, или услуга "с импортными составляющими"? и в чем может проявиться рост цен в данном случае?
ura_123 08 сентября 2018 | 21:18
captainobvious: Ну ты то тут спамишь бесплатно,не так ли мой друг?
captainobvious 08 сентября 2018 | 21:23
ura_123: так же, как и Вы, любезнейший...
ihtamnet 08 сентября 2018 | 21:20
На все кроме спичек?