НАТО следит за наращиванием российских сил в Восточном Средиземноморье
Как заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, Россия развернула там значительные силы, включая корабли, оснащенные ракетами, а с 1 по 8 сентября в Средиземном море прошли масштабные учения с участием российских кораблей, подлодок самолетов и вертолетов. Отрабатывались практические ракетные стрельбы.
Комментарии7
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piterrr 08 сентября 2018 | 20:39
НАТО следит за параноидальными понтами гопника гэбистского, финансируемых этим карликом за счёт ограбления им нищих российских старух и детей!
hastings 08 сентября 2018 | 20:42
piterrr: кто следит - тот и параноик!
gordy 08 сентября 2018 | 20:57
Чего следить - они сами себе дырку посверлят?
blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 20:44
Вот нато пусть себе следит и тихо скрипит зубами, а главное - поглубже засунув себе в причинное место свой гнилой язык!
;-D. ))))))
piterrr 08 сентября 2018 | 20:53
blinorozhiy_chmo: В станах этого самого НАТО люди живут как люди, а в помоечной путинской рашке существуют как насекомые и хрен свой последний с солью доедают и своё говно жрут!
blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 21:04
piterrr: Ну, ты уж так не надо - г*вно своё жрать ;-)
Посмотри, что нормальные люди едят и попробуй изменить свой рацион... если сможешь. ))
;-D )))))))))))))))))))!
ensebeo 08 сентября 2018 | 21:27
blinorozhiy_chmo: НАТО в микроскоп наблюдают за остатками советского вооружения.