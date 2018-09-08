НАТО следит за наращиванием российских сил в Восточном Средиземноморье

Как заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, Россия развернула там значительные силы, включая корабли, оснащенные ракетами, а с 1 по 8 сентября в Средиземном море прошли масштабные учения с участием российских кораблей, подлодок самолетов и вертолетов. Отрабатывались практические ракетные стрельбы.