Пентагон намерен использовать собственные методы борьбы с террористами в сирийском Идлибе
Как сообщает пресс-служба Пентагона, американские военные рассчитывают на более эффективные способы, чем проведение широкомасштабной военной операции. Речь идет об использовании возможностей США по выявлению террористов даже в городской среде и уничтожению их с минимальными потерями среди гражданского населения. С российской стороной план не обсуждался. По оценкам Пентагона, в Идлиб вошли около 20-30 тысяч террористов чтобы смешаться с сотнями тысяч беженцев из других районов Сирии.
Комментарии11
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blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 20:40
Послушай англосакса и сделай наоборот- никто так не соврёт, как трусливый англосакс.
;-))
gordy 08 сентября 2018 | 20:43
"С российской стороной план не обсуждался."!
Буратино - не в счёт?
hodak47 08 сентября 2018 | 20:59
blinorozhiy_chmo: Смелый русский? Почему не у Вагнера?..
blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 21:09
hodak47: Трусливый отпрыск мрази Шухевича? Почему не в бандитско-бандеровской шайке убийц мирного безоружного населения?..
skull___ 08 сентября 2018 | 20:43
А чё в Ираке то города с землей сравнивали, а не выискивали террористов по одному?
Ответ один: ИГИЛ-детище США, недаром с их лидерами Маккейн в десны долбился. Нужно спасать.
pavelmistery 08 сентября 2018 | 21:20
skull___: Но как вы объясните то, что в Ираке и на своей половине Сирии они успешно уничтожили ИГ, а Россия с Асадом на своей половине Сирии до сих пор не смогли это сделать? Может потому что им невыгодно это делать?
vasili19051969 08 сентября 2018 | 20:56
У америкосов вообще крыша поехала.Напалмом чтоли?
art_ 08 сентября 2018 | 20:58
афганцы не дадут соврать
captainobvious 08 сентября 2018 | 21:07
"более эффективные методы" - это обучение и снабжение террористов оружием?
serg_anat 08 сентября 2018 | 21:17
В Ракке они это уже показали...
malinskii 08 сентября 2018 | 21:28
только ковровые бомбежки, перефразируя Паниковского.