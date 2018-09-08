Пентагон намерен использовать собственные методы борьбы с террористами в сирийском Идлибе

Как сообщает пресс-служба Пентагона, американские военные рассчитывают на более эффективные способы, чем проведение широкомасштабной военной операции. Речь идет об использовании возможностей США по выявлению террористов даже в городской среде и уничтожению их с минимальными потерями среди гражданского населения. С российской стороной план не обсуждался. По оценкам Пентагона, в Идлиб вошли около 20-30 тысяч террористов чтобы смешаться с сотнями тысяч беженцев из других районов Сирии.