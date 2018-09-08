Вячеслав Машнов, известный как Гнойный, отрицает свою связь с администрацией президента
В ролике на своем канале в Youtube он подчеркнул, что эти сведения публиковали СМИ, которые не проверяли информацию.
Разговор с концертным директором Машнова «Би-Би-Си» вела в мессенджере с мобильного телефона. В твиттере издания есть скриншоты с этим диалогом, и номер адресата совпадает с номером концертного директора Гнойного из группы ВКонтакте.
Комментарии2
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ser_gey_love_roff 08 сентября 2018 | 20:35
Истинно российское погоняло у этого парня.
clandestino 08 сентября 2018 | 20:38
Попался на паскудстве - признавайся, а не юли. Нечего жопой вилять.