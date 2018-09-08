Вячеслав Машнов, известный как Гнойный, отрицает свою связь с администрацией президента

В ролике на своем канале в Youtube он подчеркнул, что эти сведения публиковали СМИ, которые не проверяли информацию.

Разговор с концертным директором Машнова «Би-Би-Си» вела в мессенджере с мобильного телефона. В твиттере издания есть скриншоты с этим диалогом, и номер адресата совпадает с номером концертного директора Гнойного из группы ВКонтакте.