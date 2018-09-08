Сотрудники антитеррористического подразделения полиции задействованы в расследовании инцидента в английском Барнсли
Сотрудники антитеррористического подразделения полиции задействованы в расследовании инцидента в английском городе Барнсли. Там вооруженная кухонным ножом женщина ранила прохожего мужчину. Как передает Reuters, злоумышленница задержана и сейчас находится под стражей.
Комментарии5
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lion64__2 08 сентября 2018 | 20:12
хайли лайкли, это происки России. Когда прикажете извиняться и каяться? Сколько денег заплатить в виде компенсации?
forward 08 сентября 2018 | 21:11
lion64__2: Нет это наши! У нас каждый день все наоборот. Пьяныц мужчина а майке и с кухонным ножом гоняется за домочадцами.
blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 20:13
Новичок тамошние дебилы уже ей подложили? ;-)))))
abuvgrobu 08 сентября 2018 | 20:14
А ездила ли она перед нападением в Женеву ?..
kisa2000 08 сентября 2018 | 20:44
Тереза Маай, ау, опять российский след