США готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. При этом, по его словам, американские военные не готовы сотрудничать в этом вопросе с Россией. Данфорт уточнил, что речь идет об использовании американских сил и средств для обнаружения террористов даже в городской среде и их уничтожении с минимальными потерями среди гражданского населения. Данфорд также сообщил, что не разговаривал со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым с начала кризиса в Идлибе.

По оценкам Пентагона, в Идлиб вошли около 20-30 тысяч террористов чтобы смешаться с сотнями тысяч беженцев из других районов Сирии.