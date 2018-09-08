США готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе
Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. При этом, по его словам, американские военные не готовы сотрудничать в этом вопросе с Россией. Данфорт уточнил, что речь идет об использовании американских сил и средств для обнаружения террористов даже в городской среде и их уничтожении с минимальными потерями среди гражданского населения. Данфорд также сообщил, что не разговаривал со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым с начала кризиса в Идлибе.
По оценкам Пентагона, в Идлиб вошли около 20-30 тысяч террористов чтобы смешаться с сотнями тысяч беженцев из других районов Сирии.
Комментарии7
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blinorozhiy_chmo 08 сентября 2018 | 20:11
Американская военщина стандартно встаёт на защиту террористов.
Ничего нового.
kotvinder2 08 сентября 2018 | 20:27
blinorozhiy_chmo: Жалко пиндосам 30 тыс. головорезов вот так запросто потерять, столько денег в них вбухали!
tvitov66 08 сентября 2018 | 20:28
blinorozhiy_chmo: а кто тогда воюет рука об руку с хамас и хезболлой?
nanarovsky 08 сентября 2018 | 20:13
США готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе
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План будет в раздаче бармалеям оружия и инструктаж по провокациям типа "белых касок".
ematveev 08 сентября 2018 | 20:55
nanarovsky:
Так уже.
Не далее как сегодня правительственные войска Сирии в качестве трофея захватили новейший гранатомет производства США.
snikkersnepper 08 сентября 2018 | 20:21
"...речь идет об использовании американских сил и средств для обнаружения террористов даже в городской среде и их уничтожении с минимальными потерями среди гражданского населения..."
Ну да, как в Ракке и Мосуле.
Эховские и такое всосут.
putin_itogy 08 сентября 2018 | 20:21
вова - покорись международной цивилизованной силе и демократии.
Не защищай международные тирании и узурпации.
Иначе ты умрёшь, от старости..