СК возбудил уголовное дело после жалоб заключенных на избиения в керченской колонии № 2
По сведениям портала «Гулаг-инфо», соответствующую проверку проводило управление по расследованию особо важных дел. В июле более 70 заключенных рассказали о систематических издевательствах со стороны администрации колонии.
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abuvgrobu 08 сентября 2018 | 20:16
Павленский рассказал о пытках в тюрьме во Франции ))
«В московской тюрьме «Бутырка» надзиратель из карцера вызывает арестанта по имени, зачитывает постановление об аресте в карцере на срок 5, 10 или 15 суток. После этого арестант собирает свои вещи, матрас и уходит.
Во «Флери» толпа 5-10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги, как будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат, сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги»
Ностальгия у чувака