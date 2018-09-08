Семеро моряков с аварийного буксира «Шквал» доставлены на берег Керченского пролива

Сейчас их осматривают медики. Как сообщил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков, моряков, дрейфовавших на спасательном плоту, подобрал проходящий сухогруз «Сарыч». По данным пресс-службы Росморречфлота, у малого буксира «Шквал» вышло из строя рулевое устройство, моряки пересели на плот и сутки дрейфовали в проливе в условиях шторма.