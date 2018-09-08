Семеро моряков с аварийного буксира «Шквал» доставлены на берег Керченского пролива
Сейчас их осматривают медики. Как сообщил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков, моряков, дрейфовавших на спасательном плоту, подобрал проходящий сухогруз «Сарыч». По данным пресс-службы Росморречфлота, у малого буксира «Шквал» вышло из строя рулевое устройство, моряки пересели на плот и сутки дрейфовали в проливе в условиях шторма.
Комментарии2
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ura_123 08 сентября 2018 | 20:13
Аварийный буксир ” Шквал”... Сглазили
ac_dc 08 сентября 2018 | 20:56
Не знаю подробностей. И новости на Эхе часто перевираются.
Но садиться в плот с судна у которого всего лишь отказала рулевка,
да к тому же в шторм - это вызывает мягко говоря недоумение