Глава КНДР Ким Чен Ин выразил желание приехать в Россию
Об этом после личной встречи с ним рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко добавила, что время и место встречи Путина с Кимом будет согласовано по дипломатическим каналам.
Комментарии9
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semia 08 сентября 2018 | 19:40
Наконец то! Вот это прорыв! А учитывая мощное ВВП Северной Кореи можем,понимаешь,объединиться и противостоять...!
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 19:45
semia: Прикинь ,так же думает среднестатистический американец и европеец ,когда Порошенко собирается к ним приехать ,согласись смешно !? ))))
ura_123 08 сентября 2018 | 19:44
С ума сойти,вот это событие!
nns33 08 сентября 2018 | 19:48
ura_123: Юра,это успех дипломатии!!! ))) Приедет за гуманитаркой. За ним МАдура .
polikarpich 08 сентября 2018 | 19:54
Эт ништяк! Опытом, наверное, будет делиться. Как построить "сильное и стабильное государство".
Вот пусть Вов Ан Пу Тин учится, запоминает, в книжечку записывает.
jetsam 08 сентября 2018 | 20:02
просто встретятся два новичка,
разведут у дороги костер....
italiano70 08 сентября 2018 | 20:04
лучший друг ссср, ой простите расеи
lager23 08 сентября 2018 | 20:11
всё г@вно сползается
sspi 08 сентября 2018 | 20:11
Матвиенко В И сошла с ума,и слетала за помощью для России в Габон и Папуа - Новую Гвинею.