На Казанском направлении МЖД грузовик столкнулся с поездом

Как сообщили «ИФ» в московской железной дороге, авария произошло на перегоне Черусти-Кривандино. Водитель грузового автомобиля, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал. В результате столкновения произошел сход одной колесной пары локомотива. На место отправлен восстановительный поезд. На аварийном участке ожидаются задержки пригородных электричек, следующих в Москву.