Рэпер Гнойный отверг обвинения в сотрудничестве с Кремлем
На YouTube выложена видеозапись с его ответом на статью Би-би-си, из которой следует, что он сотрудничал с администрацией президента. Гнойный утверждает, что это не соответствует действительности. Между тем, на сайте Би-си-си опубликована переписки автора статьи с концертным директором рэпера Станиславом Смольяниновым.
Комментарии5
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abuvgrobu 08 сентября 2018 | 19:50
Сам рэпер гнилой отверг.. ?! А кто это, кстати ?.. А вот токарь тухлый и хакер гнилой признали, по слухам..
ura_123 08 сентября 2018 | 19:54
Зафоршмачился,признай. Гнойный и есть гнойный.
eduard53 08 сентября 2018 | 20:02
* * *
Какая жалость, если это ложь,
И Гнойный не сотрудничал с кремлём:
Такую рифму жизни хрен найдёшь,
Как ни стебись над альфа-кобелём.
abuvgrobu 08 сентября 2018 | 20:05
Гнойный ?.. А я как написал ? Гнилой ?.. Ну да какая разница - гнойный, гнилой, сраный..
and_gol_ 08 сентября 2018 | 20:09
"Фейса не помню, чтобы покупали. Но Фейс власти непонятен. Чего поёт — непонятно, чего такое «Гуччи гэнг» — тоже. Брали Амирана, Птаху, Егора Крида, Соболева, Спилберг. Гнойного покупали всего один раз, он взял два миллиона и больше не продавался. Егор Крид за посты в соцсетях берёт примерно по два миллиона. Амиран стоит полтора миллиона. Соболев за ролик на политическую тему просит два миллиона, но если не отдельный, а интеграция в видео, то дешевле. Хованский стоит три-пять миллионов. А про Фейса не знаю, — рассказал BBC источник."
Кто все эти пидоры?.. Или в вопросе ответ?..