Рэпер Гнойный отверг обвинения в сотрудничестве с Кремлем

На YouTube выложена видеозапись с его ответом на статью Би-би-си, из которой следует, что он сотрудничал с администрацией президента. Гнойный утверждает, что это не соответствует действительности. Между тем, на сайте Би-си-си опубликована переписки автора статьи с концертным директором рэпера Станиславом Смольяниновым.